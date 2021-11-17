Письмо Виктору Цою выставили на аукцион

Письмо, которое было написано музыканту Виктору Цою, выставил на торги аукционный дом «Литфонд». Об этом сообщило ИА Nation News.

Его стартовая цена составила 100 тысяч рублей. Уточняется, что письмо пришло из Красноярска, но кто именно написал его — неизвестно. На конверте нет ни имени отправителя, ни точного обратного адреса.

При этом содержимое письма также неизвестно, потому что Цой не успел прочитать его при жизни. Есть предположение, что на аукционе цена лота вырастет в несколько раз, в частности из-за этой интриги.

Также письмо о пользе вакцинации, которое российская императрица Екатерина II во время путешествия в Крым написала генерал-фельдмаршалу графу Петру Румянцеву, продадут на аукционе.

Это первый известный документ о прививочной кампании в России, сообщил аукционный дом MacDougall’s.

Вместе с этим письмом на торги выставят портрет Екатерины, который написал художник Дмитрий Левицкий. Стартовая цена лота может достигнуть 117 миллионов рублей. Директор аукционного дома MacDougall’s Екатерина МакДугалл заявляет, что подлинность письма подтвердили ученые.