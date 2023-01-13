Знаменитости 13 января 2023, 22:12 Письмо из тюрьмы. Брат Артура Смольянинова странно ответил на вопросы о своем родственнике Брат Смолянинова Емельян Николаев прокомментировал поступок актера РИА «Новости»

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Журналист Константин Придыбайло получил ответ из колонии от брата актера Артура Смольянинова. Ранее он написал письмо Емельяну Николаеву, который осужден на 18 лет за убийство. В нем Придыбайло рассказал о скандале, который развернулся вокруг артиста, и попросил прокомментировать его слова. Ответ пришел довольно странный.

Николаев задает автору послания множество вопросов. «Ты чей? Знаешь ли ты, чего хочешь? Несешь ли ты на себе тысячи крестов?». Из письма не совсем понятна его позиция на слова Смолянинова, но создается впечатление, что он вступился за брата, предложив журналисту посмотреть на себя.

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«Что ты совершил, чтобы человеконенавистническая машина не могла превращать в безвольную массу твоих ближних? Какие подвиги тобою совершены, дабы грядущие поколения вернули себе дар свободы воли и личной ответственности?» — написал Николаев.

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Ранее Смольянинов в одном из интервью заявил, что готов воевать за ВСУ и против российских военных на поле боя. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился завести на него уголовное дело.