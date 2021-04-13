«Пишу этот текст и реву»: Бузова покинула «Дом-2»

Ольга Бузова объявила, что покидает проект «Дом-2» и как участница, и как ведущая. Пост об этом она опубликовала в Instagram.

«Сейчас пишу этот текст и реву… Но, я должна идти дальше! 12.04.2021 года моя история, моя эпоха, моя жизнь, связанная с реалити-шоу „Дом-2“, официально закончилась», — написала Бузова.

Она сообщила, что съемки шоу возобновились несколько дней назад. Однако Бузова после долгих раздумий решила в них не участвовать.

«Дому-2» Бузова отдала 17 лет своей жизни, благодаря чему получила известность. На телешоу она попала в 2004 году, когда ей было 18 лет. На проекте она построила одни из самых ярких отношений с Романом Третьяковым. Через несколько лет их пара распалась, а девушку сделали ведущей. С декабря 2008 года она пересела на скамейку к Ксении Бородиной и Ксении Собчак. Она была ведущей телепроекта до конца 2020 года, пока не объявили о закрытии проекта на ТНТ.

Ранее стало известно, что реалити-шоу «Дом-2» переехало на телеканал «Ю». Первые выпуски выйдут в эфир 19 апреля.