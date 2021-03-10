Писательницу Татьяну Полякову похоронили во Владимире

С писательницей Татьяной Поляковой простились во Владимире — в ее родном городе. Отпевание провели в Свято-Успенском Княгинином монастыре, а похоронили на кладбище Убылышево.

Об этом РИА «Новости» сообщила менеджер писательницы Валерия Сергеева.

«Похоронили на Улыбышевском кладбище во Владимире рядом с храмом Всех Святых. Была дикая стужа… Она как звезда: свет после себя оставила, а холодно без нее. Такая ассоциация напрашивается», — отметила Сергеева.

Автор романов в жанре «авантюрный детектив» Татьяна Полякова скончалась в ночь на 8 марта, ей был 61 год. Писательница долгое время боролась с онкологическим заболеванием. Ранее Срегеева рассказала, что писательница была дисциплинированным человеком — она долго боролась с болезнью, не пропуская процедуры. Все помогали ей, сколько могли, однако болезнь одержала победу.

За 20 лет работы Татьяна Полякова написала почти 100 романов. Первую книгу она выпустила в 1997 году — с тех пор читатели купили свыше 30 миллионов экземпляров. По ее детективам также сняли несколько фильмов.