Знаменитости 18 апреля 2024, 14:02 Писательнице Софи Кинселле диагностировали рак мозга Британская писательница Софи Кинселла объявила о борьбе с раком мозга Gary Lee/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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Популярная британская писательница Софи Кинселла заявила, что борется с онкологическим заболеванием. Она сообщила в социальной сети X о выявленном у нее раке мозга.

«Я не делилась этим раньше, так как хотела, чтобы у моих детей была возможность услышать и обдумать это без какого-либо вмешательства со стороны, а потом привыкнуть к новой норме», — написала она.

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Кинселла пояснила, что врачи диагностировали ей глиобластому в конце 2022 года. Она сейчас находится на лечении в больнице Университетского колледжа Лондона. Писательнице провели операцию, а также она перенесла курс радио- и химиотерапии.

По словам женщины, ее состояние оценивается как стабильное, но она быстро устает и замечает ухудшение памяти.

Кинселла написала девять произведений о шопоголике Ребекке Блумвуд. Ее книги стали основой для кинофильма «Шопоголик», в котором сыграла актриса Айла Фишер в 2009 году. Самой известной книгой писательницы стало произведение «А ты умеешь хранить секреты?».

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