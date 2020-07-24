Писательница Толстая назвала Собчак «пиявкой без совести»

По словам Толстой, ведущая имеет талант превращать все вокруг себя в фарс. Она вспомнила, что журналистка баллотировалась в президенты и была замужем за актером Максимом Виторганом, который «был ей не нужен». Писательница с сарказмом отметила, что ценит ее профессиональные качества.

«В частности, умение присосаться, как пиявка, и потрошить несчастного, попавшегося ей на интервью, пока тот совсем не откинет копыта. У пиявки же нет совести, ей же нужно насосаться, и пока она это не сделает, не отвалится», — процитировало Толстую РИА ФАН.

По ее мнению, человек должен проявить сочувствие к собеседнику и понять, когда говорит неуместные вещи. Однако Собчак не волнуется по этому поводу. Она добавила, что ведущая приобретает уверенность, когда ее собеседник слаб. В пример писательница привела интервью с балериной Анастасией Волочковой. Толстая заметила, что, когда программу посещает сильный герой, поведение журналистки становится более мягким.