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    26 июля 2022, 00:07

    Писательница Татьяна Москвина скончалась в Петербурге

    Журналистка и писательница Татьяна Москвина умерла после операции в Петербурге

    Юлия Шелковенко

    Бывший редактор отдела культуры газеты «Аргументы недели», писательница Татьяна Москвина скончалась на 64-м году жизни, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети ее супруга Сергея Шолохова.

    vk.com/moskvina1958

    По его словам, Москвиной сделали операцию в Городской больнице святого Георгия. Журналистки не стало 25 июля.

    Москвина родилась в Ленинграде и после окончания театроведческого факультета ЛГИТМиКа занималась наукой. Позднее она работала в «Аргументах недели» и на «Радио России». Москвина возглавляла журнал «Время культуры. Петербург».

    Ее дважды награждали премией «Золотое перо Петербурга». Журналистка написала множество театральных пьес, в том числе «Одна женщина» и «Рождение богов».

    В этот день также умер британский актер Дэвид Уорнер. Зрители помнят его по ролям в «Титанике» и «Омене».