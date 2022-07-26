Писательница Татьяна Москвина скончалась в Петербурге

Бывший редактор отдела культуры газеты «Аргументы недели», писательница Татьяна Москвина скончалась на 64-м году жизни, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на соцсети ее супруга Сергея Шолохова.

По его словам, Москвиной сделали операцию в Городской больнице святого Георгия. Журналистки не стало 25 июля.

Москвина родилась в Ленинграде и после окончания театроведческого факультета ЛГИТМиКа занималась наукой. Позднее она работала в «Аргументах недели» и на «Радио России». Москвина возглавляла журнал «Время культуры. Петербург».

Ее дважды награждали премией «Золотое перо Петербурга». Журналистка написала множество театральных пьес, в том числе «Одна женщина» и «Рождение богов».

В этот день также умер британский актер Дэвид Уорнер. Зрители помнят его по ролям в «Титанике» и «Омене».