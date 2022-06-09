Писательница Донцова дала советы людям, страдающим раком

Известная писательница детективов Дарья Донцова дала несколько советов людям, которые страдают раком. Об этом сообщило РИА «Новости».

Женщина сама смогла побороть рак груди в четвертой стадии. Писательница заявила, что главной ошибкой в случае обнаружения болезни является уныние. По ее словам, очень важно верить в благоприятный исход. Она отметила, что положительный настрой крайне благоприятно сказывается на состоянии здоровья и благоприятно влияет на исход лечения.

Кроме того, Донцова посоветовала как можно меньше искать информации об онкологии в интернете. Писательница заявила, что там может находиться много дезинформации. Она посоветовала полностью доверять своему лечащему врачу, передало радио «Комсомольская правда».

«Даже если ты попал к очень хорошему врачу, но продолжаешь ныть, плакать и читать интернет, где очень много вранья про рак и другие недуги, то лечение не окажется максимально эффективным. Не надо читать информацию о своем заболевании в интернете», — отметила Донцова.