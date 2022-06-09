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    09 июня 2022, 12:07

    Писательница Донцова дала советы людям, страдающим раком

    Арина Бобкова

    Известная писательница детективов Дарья Донцова дала несколько советов людям, которые страдают раком. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Писательница Донцова дала советы людям, страдающим раком

    Женщина сама смогла побороть рак груди в четвертой стадии. Писательница заявила, что главной ошибкой в случае обнаружения болезни является уныние. По ее словам, очень важно верить в благоприятный исход. Она отметила, что положительный настрой крайне благоприятно сказывается на состоянии здоровья и благоприятно влияет на исход лечения.

    Кроме того, Донцова посоветовала как можно меньше искать информации об онкологии в интернете. Писательница заявила, что там может находиться много дезинформации. Она посоветовала полностью доверять своему лечащему врачу, передало радио «Комсомольская правда».

    «Даже если ты попал к очень хорошему врачу, но продолжаешь ныть, плакать и читать интернет, где очень много вранья про рак и другие недуги, то лечение не окажется максимально эффективным. Не надо читать информацию о своем заболевании в интернете», — отметила Донцова.