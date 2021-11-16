Журналисты Mash заявили, что выследили Пелевина по отрывкам из книг

Российский писатель Виктор Пелевин в последний раз появлялся на публике 20 лет назад, а видеоинтервью давал 25 лет назад. Книги таинственного автора продолжают выходить, но никто точно не знает, как он сейчас выглядит и где находится. По данным Telegram-канала Mash, Пелевина заметили в Таиланде.

Канал со ссылкой на источник отметил, что писатель находится в Таиланде, на острове Самуи. В качестве доказательства канал опубликовал фотографию мужчины, который похож на Пелевина. По данным источника, писатель почти не бывал в России с 2017 по 2018 год, а в 2019-м и вовсе улетел в Таиланд. Оттуда он уже не возвращался в Москву.

Однако никаких доказательств того, что на фото оказался именно настоящий Пелевин, нет.

В конце сентября СМИ сообщили, что автор якобы появился на публике впервые за 20 лет, чтобы дать фанатам автографы. В Сети появилось фото из подвала, в котором был мужчина, похожий на Пелевина, и несколько его поклонников. Рядом лежала новая книга писателя Transhumanism Inc. Однако вскоре стало ясно, что информация была фейком — роль писателя исполнил актер Юра Борисов, сообщила «Газета.ru».