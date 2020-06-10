Писатель-сатирик Коклюшкин прокомментировал смерть Трушкина

«Он представитель той династии писателей-юмористов, которые не только назывались писателями, но и были ими. Они сеяли разумное, доброе, вечное, не просто подхихикивая», — обратил внимание Коклюшкин.

Он напомнил, что Трушкин закончил два института, один из которых Литературный, после которого писатель обрел свое призвание. Коклюшкин поблагодарил писателя за все то, что тот сделал на своем пути.

В свою очередь юморист Владимир Винокур назвал Трушкина прекрасным писателем и великолепным человеком, который отличался скромностью и добротой.

«А еще — суперталантливый. Я считаю, что ушел гениальный мужик», — подчеркнул артист.

Ведущая программы «Аншлаг» Регина Дубовицкая призналась, что верила в выздоровление сатирика.

«Он говорил, что пошел на поправку. С ним я разговаривала только один раз, когда он был в больнице», — поделилась Дубовицкая.