Писатель Прилепин выступил с критикой творчества Шнурова

Писатель Захар Прилепин высказался по поводу певца Сергея Шнурова. По его словам, у исполнителя мания величия. Об этом он рассказало Ura.ru со ссылкой на социальные сети политика и литератора.

«Шнуров — это банальное мышление, ничего там нет глубокого. В стране, где Маяковский был, Саша Черный, где были настоящая сложность, остроумие, сейчас какая-то заборная чепуха. У него мания величия. Это все ниже плинтуса», — поделился своим мнением Прилепин на YouTube-канале.

Ранее лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров в интервью журналисту Надежде Стрелец на ее YouTube-канале назвал причину, по которой вокалистки коллектива не добились успеха в сольной карьере, сообщило ИА Nation News.

По мнению музыканта, успех артистов зависит не только от хорошего вокала, но и от песен. Он привел в пример проект «Голос». Шнуров заметил, что поющих людей много, но голос это только 10% от получаемого в итоге результата.