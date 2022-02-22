22 февраля 2022, 18:31
Писатель Прилепин прокомментировал назначение Кустурицы руководителем Театра армии
Режиссера Эмира Кустурицу назначили главным режиссером Центрального театра российской армии. Писатель Захар Прилепин прокомментировал данное событие. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Telegram-канал писателя.
По словам Прилепина, данное решение является «остроумным». Он подчеркнул, что режиссера воспитала культура России.
«Кустурица, несмотря на абсурдистское, игровое, смеховое наполнение его очень разных, но всегда великих фильмов — глубоко консервативный, традиционалистский режиссер, воспитанный, к тому же, русской культурой. Мало того, у него в половине его добрейших фильмов идет война», — заявил Прилепин.