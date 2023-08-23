Знаменитости 23 августа 2023, 17:35 Писатель Поляков объяснил причину конфликта с Захаром Прилепиным Писатель Поляков: мне поставили условие отказаться от поддержки Дорониной

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Писатель Юрий Поляков рассказал о конфликте с Захаром Прилепиным, когда тот был заместителем художественного руководителя МХАТа по литературной части. Об этом написал «Абзац».

По словам писателя, конфликт случился после того, как в репертуаре театра остался лишь один из четырех спектаклей по его пьесам.

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«Это был как раз тот период, когда была отлучена от театра, причем в самой хамской форме, Татьяна Васильевна Доронина, и это ее просто раздавило», — сообщил Поляков.

Он не согласился с условием, что ему следует отказаться от поддержки Дорониной. Так из репертуара и исчезли его пьесы. Это не похоже на высоконравственное поведение русского писателя, добавил Поляков.