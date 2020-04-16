Писатель Луис Сепульведа скончался в Испании от коронавируса

Писателю было 70 лет, он скончался в больнице Овьедо. Он был госпитализирован 25 февраля. После посещения конгресса в Португалии у него появились симптомы пневмонии.

Сепульведа является лауреатом ряда национальных и международных премий, кавалером французского ордена Искусств и Литературы.