    16 апреля 2020, 14:45

    Писатель Луис Сепульведа скончался в Испании от коронавируса

    Анастасия Кременчугская

    Чилийский писатель Луис Сепульведа умер в Испании от коронавирусной инфекции. Об этом написал RT со ссылкой на иностранное издание.

    Писателю было 70 лет, он скончался в больнице Овьедо. Он был госпитализирован 25 февраля. После посещения конгресса в Португалии у него появились симптомы пневмонии.

    Сепульведа является лауреатом ряда национальных и международных премий, кавалером французского ордена Искусств и Литературы.