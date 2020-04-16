16 апреля 2020, 14:45
Писатель Луис Сепульведа скончался в Испании от коронавируса
Чилийский писатель Луис Сепульведа умер в Испании от коронавирусной инфекции. Об этом написал RT со ссылкой на иностранное издание.
Писателю было 70 лет, он скончался в больнице Овьедо. Он был госпитализирован 25 февраля. После посещения конгресса в Португалии у него появились симптомы пневмонии.
Сепульведа является лауреатом ряда национальных и международных премий, кавалером французского ордена Искусств и Литературы.