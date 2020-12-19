Писатель Лев Гурский умер после заражения коронавирусом

В субботу стало известно о смерти саратовского писателя Романа Арбитмана. Он был широко известен россиянам под псевдонимами Лев Гурский и доктор Рустам Станиславович Кац. Ему было 58 лет.

Печальные известия сообщили его знакомые в социальных сетях.

«Друзья, от ковида умер Роман Арбитман. Вероятно, понадобится помощь Елене Шкута», — сообщил Алексей Голицын в Facebook.

В комментариях под постом люди массово начали приносить соболезнования. Многие просто не ожидали узнать такое о своем любимом авторе. По данным сайта «Коммерсант», писатель заразился коронавирусом. Его госпитализировали с диагнозом СОVID-19 в больницу, где он и умер.

Популярность Роману Арбитману принесли произведения «Корвус Коракс», «Опасность», «Есть, господин президент» и другие. За свою карьеру он написал 20 романов и стал автором многочисленных публикаций в СМИ. По роману «Перемена мест» был снят сериал из 18 серий «Досье детектива Дубровского».

Накануне также от COVID-19 умер первый замглавы бюджетного комитета Госдумы, член КПРФ Валентин Шурчанов, уточняет газета «Известия». Ему было 73 года.