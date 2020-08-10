Писатель Крапивин почувствовал себя хуже после выписки. Почти месяц он лежал в больнице с пневмонией

Российский писатель и основатель детского отряда «Каравелла» Владислав Крапивин стал чувствовать себя плохо после выписки из больницы. Там он лежал с пневмонией. О его состоянии сообщила командор «Каравеллы» Лариса Крапивина.

«Состояние значительно ухудшилось», — сказала Крапивина. Ее процитировал ТАСС.

Она отметила, что тесты на коронавирус у писателя показали отрицательный результат.

Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов 9 августа взял ситуацию под свой личный контроль. Об этом в Facebook рассказал пресс-секретарь министерства Константин Шестаков. Он отметил, что при необходимости Крапивину окажут всю необходимую медицинскую помощь.

Прозаика госпитализировали еще 15 июля в больницу Екатеринбурга. По словам Крапивиной, писатель был тогда без сознания. Он находился в палате интенсивной терапии.

Командор уточнила, что в течение последних трех месяцев Крапивин вел неподвижный образ жизни и у него развилась пневмония. Она добавила, что за его здоровьем следит также заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.