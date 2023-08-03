Знаменитости 03 августа 2023, 00:09 Писал для Пугачевой и Киркорова. Скончался автор песен Валерий Разумовский Умер писавший песни для Пугачевой и Киркорова композитор Валерий Разумовский Unsplash

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Советский и российский композитор Валерий Разумовский ушел из жизни в возрасте 55 лет. Об этом сайту mk.ru рассказал народный артист России Дмитрий Харатьян.

По его словам, музыкант ушел из жизни 31 июля. Харатьян также отметил, что Разумовский был «добрым, искренним, всегда готовым помочь, жертвуя своим временем».

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Он также добавил, что композитор очень много сделал для фильмов, в которых снимался актер. При этом Харатьян не стал называть причину смерти Разумовского.

Валерий Разумовский работал с Аллой Пугачевой и Филиппом Киркоровым. Он написал музыку к сериалам «Моя прекрасная няня» и «Не родись красивой». А в студии аранжировщика записывали песни Иосиф Кобзон, Николай Басков и Пьер Нарцисс.

Композитор переехал в Москву из Латвии более 30 лет назад. Разумовский написал музыку к фильмам «Кошечка», «Легенда острова Двид» и другим.