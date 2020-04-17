«Пилочка и 200 граммов коньяка». Сергей Зверев дал советы по уходу за собой во время самоизоляции

По его словам, основные проблемы женщин сейчас: «отросшие корни, эпиляция, депиляция, ногти».

«Понятно, что все наши роскошные блондинки вдруг оказались брюнетками. От чего и мужья в шоке, и соседи, и даже домашние животные», — предположил стилист.

Девушкам с отросшими корнями Зверев предложил надеть головной убор. Для борьбы с растительностью — использовать бритву. А чтобы привести в порядок ногти — попросить помощи у мужчин, которым понадобится «пилочка и 200 граммов коньяка».

Ранее стилист и парикмахер Владислав Лисовец дал советы по уходу за волосами во время самоизоляции. По его словам, женщинам стоит дать волосам отдохнуть. Пандемия — не время, когда стоит заморачиваться укладкой. Мужчинам он посоветовал стричь себя машинкой. Волосы после «отдыха» только улучшатся, уверен Лисовец. «Через месяц они станут плотными, толстыми, объемными», — уточнил он.