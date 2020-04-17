    17 апреля 2020, 14:39

    «Пилочка и 200 граммов коньяка». Сергей Зверев дал советы по уходу за собой во время самоизоляции

    Дарья Морозова

    Стилист Сергей Зверев рассказал, как можно оставаться красивой, когда все салоны красоты закрыты. Об этом сообщил портал MyRussia.Life.
    «Пилочка и 200 граммов коньяка». Сергей Зверев дал советы по уходу за собой во время самоизоляции

    По его словам, основные проблемы женщин сейчас: «отросшие корни, эпиляция, депиляция, ногти».

    «Понятно, что все наши роскошные блондинки вдруг оказались брюнетками. От чего и мужья в шоке, и соседи, и даже домашние животные», — предположил стилист.

    Девушкам с отросшими корнями Зверев предложил надеть головной убор. Для борьбы с растительностью — использовать бритву. А чтобы привести в порядок ногти — попросить помощи у мужчин, которым понадобится «пилочка и 200 граммов коньяка».

    Ранее стилист и парикмахер Владислав Лисовец дал советы по уходу за волосами во время самоизоляции. По его словам, женщинам стоит дать волосам отдохнуть. Пандемия — не время, когда стоит заморачиваться укладкой. Мужчинам он посоветовал стричь себя машинкой. Волосы после «отдыха» только улучшатся, уверен Лисовец. «Через месяц они станут плотными, толстыми, объемными», — уточнил он.