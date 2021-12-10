Пиарщик Лепса назвал слухами сообщения о разводе певца

Информация о разводе Григория Лепса с супругой Анной Шаплыковой — это слухи, которые останутся без комментария. Об этом в беседе с «360» заявил PR-директор исполнителя Владимир Урюпин.

«Ничего вам подсказывать не буду. Я не комментирую слухи», — заявил он, отвечая на вопрос о разводе Григория Лепса.

На предложение о том, чтобы прокомментировать заявление от истца Шаплыковой А. А. к ответчику Лепсверидзе Г. В. (это настоящая фамилия певца — прим. ред.) на едином информационном сайте мировых судей Москвы, Урюпин заявил, что тем более не будет про это говорить.

«Если вы лучше меня знаете, зачем вы меня спрашиваете?» — возмутился PR-директор Григория Лепса.

Судебное заседание по разводу Григория Лепса и Анны Шаплыковой запланировано на 20 декабря, написали СМИ. Судя по тому, что истцом по делу проходит супруга исполнителя, то инициатором процесса стала именно она.

В браке пара состояла с 2002 года. В семье растут две дочери и сын. По какой причине Анна Шаплыкова решила расстаться с мужем, неизвестно. Определение о принятии заявления к судебному производству публиковать на сайте суда запретили.