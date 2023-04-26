Эксклюзив 26 апреля 2023, 15:20 Пиар-менеджер Власовой опроверг слова Качана о состоянии певицы Менеджер Власовой Карпов: Качан не имеет отношения к певице, она находится в реанимации РИА «Новости»

Читать 360tv в

Певица Наталия Власова в настоящее время остается в реанимации, сообщил «360» директор артистки Андрей Карпов. О госпитализации исполнительницы хита «Я у твоих ног» стало известно 24 апреля.

«Наталия находится в реанимации и чувствует себя далеко не превосходно», — рассказал Карпов.

Реклама

Он обратил внимание, что ранее экс-директор певицы Александр Качан заявил о том, что Власова якобы находится в нормальном состоянии, но эти данные не имеют никакого отношения к реальному положению дел.

«Качан не имеет никакого отношения к моей артистке уже 20 лет», — подчеркнул пиар-менеджер артистки.

«360» связался с Александром Качаном, чтобы прояснить ситуацию. Он принес извинения и пояснил, что подумал, будто речь идет не о Наталии Власовой, а о другой певице с именем Наталья, которая чувствует себя хорошо.

Несколькими днями ранее сайт kp.ru сообщил о том, что Власовой стало плохо во время выступления. Певица потеряла сознание, на место вызвали скорую. Медики приняли решение о госпитализации. По информации издания, у нее выявили сердечную недостаточность. Официально данные о диагнозе подтверждены не были.

Карпов 24 апреля в беседе с «Газетой.ru» подтвердил, что звезда попала в реанимацию.

«Наталия действительно в больнице. Попала в реанимацию, проблемы с сердцем. В целом информация, которая есть в СМИ по окружению артистки, правда», — заключил он.