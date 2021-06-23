Пиар-менеджер певицы МакSим рассказал о ее состоянии

Певица МакSим оказалась в больнице с неутешительным диагнозом — пневмонией и подозрением на коронавирус. Тест показалась отрицательный результат, однако 19 июня певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Как рассказала пиар-менеджер МакSим Яна Богушевская, знаменитость до сих пор находится в коме. Об этом сообщила «Газета.ru».

«МакSим по-прежнему в медикаментозном сне, каких-то значительных изменений пока не было. Врачи устраняют поражение легких и повышают сатурацию. Тест на коронавирус уже не делают, но все тесты до этого были отрицательные», — отметила менеджер.

Певица поступила в отделение с 40%-ным поражением легких, повышенной температурой, которая поднималась до 40 градусов, ломотой, слабостью и сильным кашлем. Сначала медики проводили неинвазивную вентиляцию легких. Однако из-за низкого насыщения крови кислородом решено было перевести девушку в искусственную кому и подключить к аппарату ИВЛ. Врачи предполагали, что МакSим проведет в коме несколько дней.

На данный момент врачи не намерены отключать певицу от аппарата ИВЛ. Они планируют постепенно давать девушке прийти в себя, приучая организм дышать самостоятельно.