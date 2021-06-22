Пиар-менеджер МакSим рассказал о ее состоянии

Певицу МакSим (Марину Абросимову) врачи ввели в искусственную кому. Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская рассказала «ФедералПресс» о ее состоянии.

По словам Богушевской, состояние Абросимовой стабильное, врачи дают положительный прогноз.

«Прогнозы положительные. Ничего страшного нет в аппарате ИВЛ, это изученный метод лечения. Она молодая», — подчеркнула сотрудница певицы.

МакSим почувствовала недомогание перед предстоящим концертом в Казани. Она сдала тест на коронавирус, результат был отрицательным. Певице пришлось выступить на концерте в честь Дня России с температурой 39. После этого улучшения не наступило, певицу госпитализировали.

Тест на коронавирус снова показал отрицательный результат, но певице диагностировали пневмонию с поражением 40% легких. В итоге врачи московской клиники приняли решение ввести Абросимову в искусственную кому и подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.