Пиар-менеджер Бузовой рассказал о ее самочувствии после прыжка со сцены

Богославский сильно удивился, когда у него спросили о состоянии здоровья артистки. По его словам, ни с какой сцены в Брянске она не прыгала.

Он также сообщил о том, что певица выступала в цирке, там физически было невозможно прыгнуть. И люди не могли ее не поймать.

А фотография, на которой у Бузовой все коленки в синяках, старая. Это снимок со времен съемок клипа «Водица».