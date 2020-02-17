17 февраля 2020, 16:39
Пиар-менеджер Бузовой рассказал о ее самочувствии после прыжка со сцены
Антон Богославский, пиар-менеджер певицы Ольги Бузовой, сказал, что прыжок со сцены — это бред. Об этом он рассказал в беседе с ФАН.
Богославский сильно удивился, когда у него спросили о состоянии здоровья артистки. По его словам, ни с какой сцены в Брянске она не прыгала.
Он также сообщил о том, что певица выступала в цирке, там физически было невозможно прыгнуть. И люди не могли ее не поймать.
А фотография, на которой у Бузовой все коленки в синяках, старая. Это снимок со времен съемок клипа «Водица».