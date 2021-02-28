Пианистку Лядову перевели в реанимацию

Народную артистку РСФСР Людмилу Лядову, у которой диагностировали коронавирус, перевели в реанимацию. Об этом сообщила бывший администратор пианистки Галина Горбенко, ее слова привело РИА «Новости».

Состояние 95-летней певицы резко ухудшилось. Однако пока ее не подключили к аппарату ИВЛ.

«Людмиле Алексеевне вчера стало хуже, ее перевели в реанимацию, но она не на ИВЛ, на кислороде», — сказала Горбенко.

У пианистки выявили тяжелую форму ковида с поражением легких на 75%. Она лежит в клинической больнице № 52 в Москве. Сначала певицу доставили в терапевтическое отделение.

Людмила Лядова родилась в 1925 году в Свердловске. Она окончила консерваторию по классу фортепиано и композиции. Артистка — автор музыки более чем к 800 песням. Среди них наиболее известны «Чудо-песенка», «Старый марш», «Барабан», Ай-люли». На ее музыку ставили балетные номера «Испанский танец», «Негритянские куклы», «Слепая девушка». Лядова сочиняла фортепьянные, скрипичные и оркестровые произведения. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова.