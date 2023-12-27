Знаменитости 27 декабря 2023, 15:52 Пианистка Мечетина рассказала о болезненных эмоциях от историй жителей ЛНР

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Пианистка Екатерина Мечетина дала интервью журналистке Елене Оя в рамках проекта «Так сказать». В ходе беседы она поделилась воспоминаниями о встрече с жителями ЛНР в 2022 году, сообщил «Абзац».

По словам артистки, тогда на нее обрушился шквал тяжелых историй о моментах, пережитых за время агрессии со стороны Украины.

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«Они (жители республики — прим. ред.) рассказывали со слезами, конечно, да и мы стояли, знаете, пригвожденные просто к месту, и мурашки бежали», — высказалась Мечетина.

Она отметила, что каждое повествование вызывало болезненные эмоции. Однако данная встреча помогла осознать суть ситуации, добавила пианистка.