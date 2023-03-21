Эксклюзив 21 марта 2023, 04:04 «Пианино должно стоять в каждом доме». Певец Брендон Стоун рассказал о музыкальности грузин Музыкант Брендон Стоун: пианино должно стоять в каждом грузинском доме Телеканал «360»

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Немецкий певец грузинского происхождения Брендон Стоун рассказал в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик о своем детстве и уроках музыки. Он признался, что родители заставляли его заниматься, но он благодарен им за это. По словам музыкального продюсера и композитора, пианино должно стоять в каждом грузинском доме.

Стоун отметил, что раньше в Грузии все дети так или иначе играли на пианино. Инструмент стоял в каждом доме. Отсюда пошло утверждение, что все грузины музыкальные и умеют петь.

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«Конечно не все, но в каждом грузинском доме ты всегда увидишь пианино. Хочешь не хочешь, но каждый ребенок хоть немножко, но точно играет», — отметил собеседник издания.

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Стоун признался, что его заставляли заниматься на пианино. Учеба в музыкальной школе была обязательным условием для участия в вокально-инструментальном ансамбле, где Брендон играл на барабанах.

«Вот такое было условие, пришлось играть. Но я доволен, я потом консерваторию закончил как джазовый пианист», — сообщил музыкант.

В музыкальной школе преподавали классические произведения, а Стоун с детства любил поп-музыку, поэтому занятия для него были каторгой. Родителям приходилось заставлять заниматься в обмен на всяческие преференции — игрушки, прогулки и прочее.

«В детстве не любил заниматься на пианино, родители заставляли. Но я доволен, если бы не заставляли, из меня бы не вышло музыканта», — подытожил Стоун.