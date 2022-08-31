ПФР через суд потребовал 4,5 тысячи рублей от Аниты Цой

Пенсионный фонд России (ПФР) подал в суд на певицу Аниту Цой. Он потребовал взыскать с исполнительницы 4,5 тысячи рублей. Рассмотрением заявления займется Арбитражный суд Москвы.

Согласно информации в картотеке суда, Цой не предоставила ПФР данные за апрель 2022 года. Певица зарегистрировала ИП и должна была передать сведения для персонифицированного учета.

В итоге ПФР подал на исполнительницу иск в суд. Фонд просит взыскать с нее 4,5 тысячи рублей. Рассмотрение заявления пройдет в упрощенном порядке. Это значит, что стороны не будут вызывать на заседание, а суд изучит только предоставленные документы.

В середине июля в судебных разбирательствах участвовал хип-хоп-исполнитель Антоха МС (Антон Кузнецов). Молодой человек судился со своим бывшим продюсером Эдуардом Шумейко. Исполнитель проиграл дело и лишился прав на свои треки. Также его обязали выплатить Шумейко 2,52 миллиона рублей. Как заявил Антоха МС, продюсер переписал авторство треков на себя под видом представления интересов и размещения песен на стриминговых сервисах.