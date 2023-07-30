Знаменитости 30 июля 2023, 23:52 Певцу Shaman подарили икону с острова Валаам Shaman получил в подарок икону с острова Валаам перед концертом в Новомосковске РИА «Новости»

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Музыкальный исполнитель Shaman (Ярослав Дронов) получил в подарок икону Богоматери с острова Валаам. Об этом сообщила газета «Известия».

В материале сказано, что икону певцу подарила корреспондентка Пятого канала Светлана Шевченко. Подарок исполнитель получил перед концертом в родном городе Новомосковске. По словам журналистки, образ написала поклонница артиста в мастерской на Валааме.

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«Она передала образ Богоматери в фан-клуб в Санкт-Петербурге. А ребята попросили доставить икону на родину артиста», — заявила корреспондент.

Shaman с благодарностью принял подарок, перекрестился и поцеловал икону. Вокалист показался на публике непростым способом: спустился на сцену с вертолета и сразу начал петь.

Ранее стало известно, что снятый в зоне спецоперации клип певца Shaman менее чем за сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube. Артист посвятил свою песню российским военнослужащим.