Знаменитости 26 февраля 2024, 18:35 «Отказали конечности». Певцу Кузьмину потребовалась экстренная помощь врачей «112»: музыканту Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press

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Музыканту Владимиру Кузьмину потребовалась экстренная медицинская помощь. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Как стало известно, 68-летнему певцу резко стало плохо, когда он находился дома. Он почувствовал, что у него онемели руки и ноги.

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Врачи-реаниматологи вовремя и быстро оказали помощь, а госпитализация не потребовалась. Сейчас жизни артиста ничего не угрожает.

Ранее создатель группы «На-На» и композитор Бари Алибасов попал в реанимацию в Боткинскую больницу. Его сын заявил, что отец находится в сознании и рвется домой. Супруга музыканта заявила, что они приехали просто для наблюдения у врачей.