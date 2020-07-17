Певцов выложил фото с помолодевшей женой

«Если дать Богу быть хозяином в доме, дом становится раем», — написал артист в тексте поста.

Подписчики Певцова восхитились внешним видом Ольги и отметили, что она выглядит моложе своих лет.

Ранее стало известно, что телеведущая Ольга Бузова в четвертый раз снялась для обложки журнала Playboy. В первый раз Бузова попала на обложку журнала в 2006 году. Тогда она снималась вместе бывшими участницами «Дома-2» Аленой Водонаевой и Викторией Карасевой. Фотографии с последней фотосессии Бузова выложила на своей странице в Instagram. На артистке надето нижнее белье ее бренда, и она прикрывает грудь мужской рубашкой. Подписчики удивились внезапному появлению груди у девушки.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что и он, и Алла Пугачева живут своей жизнью после развода. Он признался, что испытывает к бывшей жене «чувство любви и благодарности». Пугачева всегда может на него рассчитывать, если ей потребуется помощь.