Певцов считает вынужденную самоизоляцию благом

Артист советует жителям России за время вынужденной самоизоляции отдохнуть и наладить общение со своими близкими и родными.

Певцов не изучает языки и еще не приступил к занятиям спортом. Зато он спит столько, сколько ему хочется, при этом он наконец-то высыпается. Но самое главное — он может видеться с мамой.

«Но, самое главное, у меня есть возможность видеться со своей мамой, которой в конце июня стукнет 92 года, видеться с ней столько сколько я с ней не виделся последних лет 15, а может быть и 20 лет, и это главное приобретение этой самой самоизоляции», — поделился музыкант.

По словам Певцова, данное время нужно использовать с пользой для себя. Он предлагает всем остановиться и мозгами, и сердцем, и душой. Такие перезагрузки просто необходимы, уверен артист.

«Хорош бежать, давайте успокоимся», — посоветовал он.