Певцов предложил дать Государственную премию разработчикам вакцины от COVID-19

Российский актер Дмитрий Певцов предложил дать Государственную премию разработчикам вакцин и препаратов от коронавируса. Он напомнил об огромной ценности труда медиков, написал Infox.

Сам артист является сыном врача-реабилитолога. Он с малых лет знает, что это за профессия.

«Это даже не работа, это жизнь, которую ты отдаешь людям. Без остатка. Пандемия всех проверила на прочность, на переднем крае оказались не только врачи, но и медсестры, санитарки, водители скорой», — отметил Певцов.

Он заявил, что был в красной зоне и видел глаза волонтеров, которые дарят людям добро и заботу. По мнению Дмитрия, труд медиков в пандемию можно сравнить с борьбой за жизнь в период Великой Отечественной войны.