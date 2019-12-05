Певцов отказал Урганту в съемках «По самые Нидерланды»

Иван Ургант придумал, как помирить Дмитрия Певцова и Владимира Познера. Однако идея телеведущего снять вместе с актером документальный фильм «По самые Нидерланды» самому Певцову показалась сомнительной.

Предложение Урганта Певцов оценил в беседе с Daily Storm. Он заметил, что ведущему стоит отправиться на съемки одному, поскольку график актера расписан «на пять-шесть месяцев вперед». Свободное время у него появится, в лучшем случае, следующей весной.

«Я думаю, в Нидерланды он совершенно спокойно поедет без меня, тем более я очень занят», — заметил артист.

Ургант заявил, что готов примирить Певцова и Познера Подробнее

Певцов признался, что пытался попасть на шоу «Вечерний Ургант». На передачу он хотел прийти в начале ноября, перед двумя большими концертами в Кремле, и поговорить «о жизни». Актер заявил, что подобное — обычное дело перед знаковыми выступлениями и «так все музыканты в том числе делают».

«Нам отказали, потому что в нашей демократической стране не принято выражать свое мнение, в том числе по поводу нашей истории. <…> И поэтому отклонили наше предложение и возможность нашу прийти в гости к Ивану Урганту», — заключил Певцов.

Актеру не понравились высказывания журналиста Владимира Познера об абортах и гомосексуализме. Ургант в шутку вызвался сгладить конфликт и пригласил Певцова поработать вместе с ним вместо Познера.