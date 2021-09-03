03 сентября 2021, 15:57
Певцов опубликовал в соцсети фото умершего сына в день его памяти
Актер Дмитрий Певцов выложил фото своего покойного сына в Instagram. Даниил умер девять лет назад. Об этом сообщила Pravda.ru.
«Царствие небесное. Уже 9 лет…», — написал актер в тексте поста.
Молодой человек на фото очень похож на своего отца. Он успел сыграть в нескольких фильмах и спектаклях.
Даниил погиб из-за несчастного случая. Он упал с балкона во время вечеринки.
Подписчики в комментариях выразили сочувствие Певцову и отметили их с сыном внешнюю схожесть.