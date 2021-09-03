Певцов опубликовал в соцсети фото умершего сына в день его памяти

Актер Дмитрий Певцов выложил фото своего покойного сына в Instagram. Даниил умер девять лет назад. Об этом сообщила Pravda.ru.

«Царствие небесное. Уже 9 лет…», — написал актер в тексте поста.

Молодой человек на фото очень похож на своего отца. Он успел сыграть в нескольких фильмах и спектаклях.

Даниил погиб из-за несчастного случая. Он упал с балкона во время вечеринки.

Подписчики в комментариях выразили сочувствие Певцову и отметили их с сыном внешнюю схожесть.