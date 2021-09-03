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    03 сентября 2021, 15:57

    Певцов опубликовал в соцсети фото умершего сына в день его памяти

    Дарья Морозова

    Актер Дмитрий Певцов выложил фото своего покойного сына в Instagram. Даниил умер девять лет назад. Об этом сообщила Pravda.ru.

    «Царствие небесное. Уже 9 лет…», — написал актер в тексте поста.

    Молодой человек на фото очень похож на своего отца. Он успел сыграть в нескольких фильмах и спектаклях.

    Даниил погиб из-за несчастного случая. Он упал с балкона во время вечеринки.

    Подписчики в комментариях выразили сочувствие Певцову и отметили их с сыном внешнюю схожесть.