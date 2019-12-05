Певцов назвал поступки Познера «мерзостью»

«Человека судят не по словам, а по делам. Он совершил сознательный акт. Потому что озвучивать такие идеи [поддержка абортов и защита прав ЛГБТ], зная, что ему верят и даже уважают довольно приличное количество людей, — это есть дело, а не слово. Я считаю такие дела мерзостью и именно на это среагировал», — заявил Певцов.

Актер добавил, что пока не получал личного приглашения о дебатах. Тем более он не видит смысла обсуждать с Познером что-либо в публичном пространстве. Певцов объяснил это так: «он не поменяется» и есть «гораздо более интересные дела», чем дебаты с представителем СМИ».

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Актер изучил биографию Познера, его работу в украинских медиа. Поэтому теперь ему все понятно по поводу этого человека. С этих пор Певцов понял отношение телеведущего к жизни.

Заявления Познера возмутили Певцова, признался собеседник издания. Однако один раз обсудив этот вопрос, он больше не намерен к нему возвращаться.

«Я просто среагировал на мерзость, появившуюся в открытом доступе для большого количества людей, которые слышат Познера. Я иду дальше по жизни и этот вопрос для меня закрыт», — добавил Певцов.

Ранее Познер назвал противников абортов «мракобесами», а сам запрет на искусственное прерывание беременности — «возвратом в Средневековье». По мнению Певцова, телеведущий хочет, чтобы «страна вымерла». А обладание несколькими паспортами говорит о наплевательском отношении Познера к судьбе России.