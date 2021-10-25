Певцов назвал Моргенштерна неразумным подростком после его слов о праздновании 9 мая

Актер Дмитрий Певцов прокомментировал слова рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы. Об этом написали NEWS.ru.

По мнению Певцова, такая позиция связана с недостатком образования и незнанием истории.

«Он еще очень молодой человек, и отсутствие информации по поводу истории нашей страны, в которой он живет, — не его вина, и вина тех, кто его учил, образовывал и воспитывал. Надо смотреть туда, а не на изречения юного, совершенно неразумного подростка. Там нужно начинать спрашивать, откуда ноги растут. Где учился, кем воспитывался», — считает Певцов.

Ранее Моргеншерн в интервью Ксении Собчак заявил о том, что не понимает, зачем День Победы отмечается в России так масштабно. По его мнению, нужно двигаться к новым победам — например, в сфере технологий и космической отрасли.