Певцов: мне не стыдно за участие в фильме «На Париж»

«Всех, кто посмотрел фильм „На Париж“ не своими, а чужими глазами (глазами какого-то блогера), всех, кто не посмотрел этот фильм, но судит о нем со слов того же блогера (имеется в виду Badcomedian, негативно оценивший фильм — прим. ред.), благодарю», — написал артист.

Он признался, что ему не стыдно за фильм, поскольку, по его словам, эта история «о любви к Родине, и к тем, кто победил в той страшной войне». По мнению Певцова, эта картина не относится к категории «обычных героическо-патриотических „стрелялок“ с приключениями и подвигами».

«Мне не стыдно за участие в этом фильме», — подчеркнул актер.