12 мая 2020, 15:18
Певцов: мне не стыдно за участие в фильме «На Париж»
Российский актер Дмитрий Певцов отреагировал на волну критики, которая обрушилась на него после выхода картины «На Париж», где он исполнил одну из главных ролей. Об этом сообщили «Дни.ру».
«Всех, кто посмотрел фильм „На Париж“ не своими, а чужими глазами (глазами какого-то блогера), всех, кто не посмотрел этот фильм, но судит о нем со слов того же блогера (имеется в виду Badcomedian, негативно оценивший фильм — прим. ред.), благодарю», — написал артист.
Он признался, что ему не стыдно за фильм, поскольку, по его словам, эта история «о любви к Родине, и к тем, кто победил в той страшной войне». По мнению Певцова, эта картина не относится к категории «обычных героическо-патриотических „стрелялок“ с приключениями и подвигами».
«Мне не стыдно за участие в этом фильме», — подчеркнул актер.