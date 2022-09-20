«Слишком рано». Соседов оценил предложение присвоить певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России | 360°

Знаменитости 20 сентября 2022, 15:02 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber «Слишком рано». Соседов оценил предложение присвоить певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России Критик Соседов: в принципе, я сегодня против званий вообще РИА «Новости»

Читать 360tv в

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал заявление председателя партии «Справедливая Россия — за правду» Сергея Миронова, который предложил присвоить молодому певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) звание заслуженного артиста России. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По словам Соседова, присваивать такое звание молодому артисту слишком рано.

Реклама

«SHAMAN, безусловно, талантливый артист, прекрасный певец. Но еще слишком мало сделал для искусства, чтобы присваивать ему звания. Рано, слишком рано», — сказал музыкальный критик.

Реклама

Соседов также добавил, что он выступает против того, чтобы раздавать какие-то звания артистам.

«В принципе, я сегодня против званий вообще. На артиста должно работать имя», — заметил критик.

Ярославу Дронову тридцать лет. Одна из его песен, которую он презентовал поклонникам этим летом, называется «Я — русский». Также известен его трек «Встанем».

0 0 0 0 0 0