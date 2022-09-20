«Слишком рано». Соседов оценил предложение присвоить певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России | 360°

Все новости

Транспорт

20 сентября 2022, 15:55

Фейк: российские авиакомпании проводят скрытые увольнения пилотов

Мир

20 сентября 2022, 15:55

Глава ДНР назвал сроки проведения референдума о вхождении региона в состав России

Реклама

Происшествия

20 сентября 2022, 15:49

Названа вероятная причина ДТП, в котором погиб актер Пускепалис

Эксклюзив

20 сентября 2022, 15:45

Бывший депутат Рады объяснил, чем референдумы помогут России и Донбассу

Подмосковье

20 сентября 2022, 15:37

Надземный переход через железную дорогу в Дедовске откроют в декабре

Подмосковье

20 сентября 2022, 15:36

Центр города благоустроят во Фрязине к концу сентября

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:31

Глава ДНР попросил Путина принять республику в состав России, если этого захотят на референдуме

Деньги

20 сентября 2022, 15:31

Мощный обвал акций начался на российской бирже

Спецоперация

20 сентября 2022, 15:22

Смерти гражданских как самоцель. Зачем Украина обстреливает мирные города Донбасса

Знаменитости

20 сентября 2022, 15:02

«Слишком рано». Соседов оценил предложение присвоить певцу SHAMAN звание заслуженного артиста России

Критик Соседов: в принципе, я сегодня против званий вообще

Читать 360tv в

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал заявление председателя партии «Справедливая Россия — за правду» Сергея Миронова, который предложил присвоить молодому певцу SHAMAN (Ярослав Дронов) звание заслуженного артиста России. Об этом написала «Общественная служба новостей».

По словам Соседова, присваивать такое звание молодому артисту слишком рано.

Реклама

«SHAMAN, безусловно, талантливый артист, прекрасный певец. Но еще слишком мало сделал для искусства, чтобы присваивать ему звания. Рано, слишком рано», — сказал музыкальный критик.

Реклама

Соседов также добавил, что он выступает против того, чтобы раздавать какие-то звания артистам.

«В принципе, я сегодня против званий вообще. На артиста должно работать имя», — заметил критик.

Ярославу Дронову тридцать лет. Одна из его песен, которую он презентовал поклонникам этим летом, называется «Я — русский». Также известен его трек «Встанем».

Музыка

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама