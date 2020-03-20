Певца из клипа Little Big обвинили в поддержке домогательств

В Сети разгорелся нешуточный скандал. Юрия Музыченко из музыкальной группы The Hatters обвинили в поддержке домогательств к его поклоннице.

Фанатка артиста рассказала в комментариях под шоу «Подруги» на YouTube о ситуации, которая произошла на концерте The Hatters. Девушка пришла на выступление Музыченко со своим молодым человеком. В какой-то момент ее парень отошел, и к ней стал приставать незнакомец. По ее словам, он засовывал свои руки под шорты, терся гениталиями и толкался. Девушка в ответ стала защищаться и бить неизвестного.

В это время к ней наклонился Музыченко и спросил, что случилось. Девушка пожаловалась, что к ней домогаются. В ответ солист группы ответил, что понимает его. По словам девушки, жена артиста добавила: «Вот у вас в Пензе ни баб полапать, ни пиво выпить не дают». Девушка отметила, что позднее Музыченко угостил домогающегося до девушки гостя пивом.

Многие пользователи обрушились с критикой в адрес артиста. В связи с этим он опубликовал пост в своем Instagram и попытался объясниться. Музыченко подумал, что они пара и просто поссорились, поэтому постарался сгладить конфликт.

«Если честно, я не был вовлечен в этот конфликт и просто пытался сгладить то, что у них там происходило, чтобы все помирились и могли спокойно продолжить концерт», — написал певец. Он также подчеркнул, что не поддерживает насилие против «женщин, мужчин и всех людей на планете».