Знаменитости 13 июля 2023, 15:33 Певца Егора Шипа задержала полиция в Москве Super: Егора Шипа задержали правоохранители, он находится в отделении полиции Егора Шип / Telegram

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Певца Егора Шипа задержали полицейские, когда он снимал блог около здания Московского государственного университета. Об этом сообщил Telegram-канал Super.

Представители артиста рассказали изданию, что не знают причины задержания. Известно, что сейчас певца увезли в отделение полиции. Связаться с самим Шипом невозможно, поскольку у него и его команды забрали телефоны.

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Ранее Шипа увели с вечеринки на фоне ссоры и неадекватного поведения. Певец чуть не подрался на дне рождения блогера Димы Гордея. Он начал выяснять отношения с одним из гостей. Артиста пытался несколько раз вывести с мероприятия охранник заведения, где проходила вечеринка, но тот возвращался и кричал.

Егор Шип попал в список из более 35 интернет-звезд, которые встретятся с подписчиками на VK Fest в зоне «Блогеры». Фестиваль пройдет в формате open-air в Москве и Санкт-Петербурге в конце июля. Среди других приглашенных знаменитостей — Лиза Анохина, Karna.val, Некоглай, DAVA и другие.