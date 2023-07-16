Знаменитости 16 июля 2023, 18:00 Певца Александра Серова возмутила «украинская» белорусская речь на фестивале в Витебске Певец Александр Серов на фестивале в Витебске перепутал белорусскую речь с украинской РИА «Новости»

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Певец Александр Серов, приехавший в Витебск на фестиваль «Славянский базар», попал в неловкую ситуацию. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

На железнодорожном вокзале артиста встретили поклонники, они приветствовали певца на белорусском языке. Однако Серов посчитал, что с ним говорят по-украински.

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«А почему вы говорите со мной по-украински?» — сказал певец.

Несколько встречающих перешли на русский, объяснив ему, что говорили по-белорусски. Этот момент смутил Серова и он поспешил уехать.

Издание «Подъем» получило комментарий певца. Он настаивает, что с ним говорили на украинском. По словам Серова, к нему обратились, когда он садился в машину и уже закрывал окно.

Ранее городской совет Киева запретил включать и исполнять в публичных местах песни на русском языке. За это решение проголосовал 71 депутат. Запрет также коснулся продажи русскоязычных книг и театральных и цирковых постановок на русском.