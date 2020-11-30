Певицы сестры Зайцевы обвинили в смерти кота элитную клинику. Врачи запутались в показаниях

Певицы сестры Зайцевы рассказали «360» о потере любимого мейн-куна Васи. Он умер на столе в ветклинике «Новый век». Елена и Татьяна считают, что виноват в смерти врач, который ввел большое количество анестезии.

Елена Зайцева сообщила, что у кота была незначительная ранка, которую надо было зашить.

«Коту семь-восемь лет, у него был колтун, сестра решил его срезать. Получилась маленькая ранка, там, может, один шов надо было наложить. Таня категорически запретила его наркозить, категорически. Она бумаги даже не подписывала. Она приехала за ним, врач даже не вышла, администратор сказала, что кот умер», — рассказала она.

Кроме того, по словам певицы, медперсонал и вовсе их сначала обманул, назвав причиной смерти антибиотики.

«Одна медсестра вообще обманула. Она сказала, что они после этого дали коту антибиотик, и он от него умер. Это бред. Администратор сказала, что извиняется за доктора, потому что он сделал передоз», — рассказала собеседница «360».

Как рассказала Елена Зайцева, якобы кот шевелился, и, чтобы его успокоить, врач допустил передозировку. Однако никаких документов на услугу или анестезию певицам не дали, и они ничего не подписывали.

В распоряжении «360» появилось видео, сделанное за несколько часов до смерти кота Васи. Он бодро ходит по комнате и выглядит здоровым.

Татьяна Зайцева рассказала «360», что услугами этой клиники она давно пользовалась и привела к ним много новых клиентов. Поэтому не ожидала от сотрудников грубого отношения.

«Врач осмотрела и сказала, что здесь нужно зашивать. Я сказала, что только без анестезии. Она сказала, что ей „танцы на столе“ не нужны», — вспоминаете певица.

Тогда она позвала мужа. Врач ему объяснила, что укол будет легкий, и это не анестезия, но они все равно отказались. Зайцева отметила, что потом, со слов генерального директора клиники, выяснилось, что кот начал шевелиться и царапаться на столе, из-за чего ему увеличили дозу инъекции. За ошибку доктора директор извинилась. А вот врач даже не подошла.

«У меня боль в сердце началась. Я забежала к доктору. Он привел ко всем кошкам, где я увидела на столе Васю. У доктора испуганные глаза, он начинает делать ему искусственное дыхание. Я не знаю, как я в этот момент не умерла <…> С мужем не можем себе простить, что мы не ушли», — рассказала она.

Также им сообщили, что питомца на протяжении 30 минут реанимировали. Но Татьяна Зайцева считает, что это не так.

«Жутко неприятная врач, она с нами так грубо говорила. Она так по-хамски вела, в этот момент мне надо было взять Васю и уйти <…> Наказать я бы ее наказала, только как — не знаю. Чтобы такие люди не работали. Она хамка редкая», — возмутилась певица.

Она также добавила, что ее кот антибиотики переносил спокойно, некоторое время назад с помощью них они вылечили питомца.