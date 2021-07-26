Певицу Zivеrt заставят вернуть гонорар за сорванный концерт в Турции

Адвокат Александр Добровинский намерен вернуть гонорар, уплаченный певице Zivert за несостоявшийся концерт в Турции, до решения суда. В распоряжении «360» оказалась копия соглашения, подписанного с певицей.

Согласно договору, Zivert должна была дать концерт в турецком Бодруме 14 июня. Соглашение было подписано еще в декабре 2020 года.

Однако выступление так и не состоялось. Предположительно, Zivert уже готовилась к вылету, но отказалась ждать подготовку самолета два часа. А гонорар к тому моменту ей уже выплатили в полном размере.

Источник фото: телеканал «360»

«360» удалось связаться с адвокатом потерпевшей стороны Александром Добровинским. Он выразил уверенность, что сможет вернуть деньги организаторам концерта до решения суда.

«Когда договор подписан, его условия необходимо соблюдать. Если они не соблюдаются, начинается моя работа. А в результате можете не сомневаться», — сказал «360» Добровинский.

Гонорар певицы за 40-минутное выступление составлял 2,25 миллиона рублей. Половину этой суммы ей должны были выплатить авансом не позднее 28 февраля. Второй платеж артистка должна была получить не позже чем за пять дней до концерта.