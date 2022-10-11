Певицу Ветлицкую захотели признать иностранным агентом | 360°

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Певицу Ветлицкую захотели признать иностранным агентом

Активист Бородин попросил Генпрокуратуру признать Наталью Ветлицкую иноагентом

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Исполнительницу хита «Посмотри в глаза» Наталью Ветлицкую попросили признать иностранным агентом. С такой инициативой руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ, сообщил Telegram-канал SHOT.

Активист заявил, что певица неоднократно негативно высказывалась о специальной операции России на Украине в своих соцсетях. Бородин отметил, что Ветлицкая поддержала Аллу Пугачеву, которая покинула Россию. Певица сделала репост записи Примадонны, в которой та назвала «рабами» раскритиковавших ее отъезд из страны людей.

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Бородин подчеркнул, что сейчас бывшая жена певца Жени Белоусова живет в Испании. Он потребовал провести проверку и привлечь Ветлицкую к ответственности по статье о дискредитации российской армии.

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Алла Пугачева улетела из страны в Израиль 29 сентября. Она заявил, что молится о своих фанатах из России.

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