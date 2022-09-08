Певицу Монеточку объявили в розыск из-за долга Стасу Костюшкину — СМИ | 360°

Знаменитости 08 сентября 2022, 12:55 Поделиться Telegram

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Viber Певицу Монеточку объявили в розыск из-за долга Стасу Костюшкину — СМИ Mash: приставы объявили в розыск певицу Монеточку из-за долга Стасу Костюшкину РИА «Новости»

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Певицу Лизу Монеточку (Елизавету Гырдымову) объявили в розыск из-за невыплаты долга экс-солисту группы «Чай вдвоем» Стасу Костюшкину, сообщил Telegram-канал Mash. По данным издания, исполнительница должна полмиллиона рублей.

Исполнительный лист опубликовали на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП). В ведомстве сообщили, что певица задолжала 512 500 рублей по «Иным взысканиям имущественного характера в пользу физических и юридических лиц».

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По информации Mash, эту сумму Монеточка должна выплатить по решению суда, пришедшего к выводу, что ее песня «Мама, я не зигую» является плагиатом хита Стаса Костюшкина. Однако девушка не выплатила долг и уехала из России.

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Издание отметило, что приставы могут арестовать квартиру Монеточки, расположенную на Чистых прудах в Москве.

В августе исполнительница стала мамой. Роды проходили в Литве. Монеточка в социальных сетях поблагодарила фанатов за поддержку.

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