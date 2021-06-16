Певицу МакSим госпитализировали с пневмонией

Певица МакSим (Марина Максимова) попала в больницу с поражением 40% легких. Ей диагностировали пневмонию, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

О болезни певица рассказала у себя в Instagram, опубликовав фото, по которому можно сделать вывод, что она лежит под капельницей. МакSим рассказала, что за последние несколько дней сдавала тест на коронавирус дважды — и оба раза результат был отрицательным.

Первый тест певица сделала, почувствовав недомогание. На следующий день у нее был запланирован концерт в Казани. Получив отрицательный результат, артистка решила не отменять выступление. Выходить на сцену ей пришлось с температурой 39.

Самочувствие певицы ухудшалось, и в следующие дни врачи приняли решение о ее госпитализации. Медики диагностировали пневмонию с поражением 40% легких.

Концерт, запланированный на 19 июня, певице пришлось отменить, за что она извинилась перед поклонниками.

«Надеюсь, что очень скоро я приду в себя и мы снова увидимся с вами», — написала МакSим.

В комментариях подписчики пожелали певице скорейшего выздоровления.