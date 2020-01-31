Певицу Князеву госпитализировали в Таиланде с подозрением на коронавирус

Князева призналась, что ей стало плохо во время концерта на острове Самуи. После выступления ее под руки увели в гримерку. Через какое-то время ее состояние ухудшилось и она вызвала бригаду медиков, которые доставили ее в больницу. Певице поставили капельницу и отвезли в инфекционное отделение. Артистка отметила профессионализм врачей и медсестер, которые действовали очень слаженно.

«Этиология вируса так и не была установлена, а в выписке отметили, что вирус непонятного происхождения», — поделилась артистка.