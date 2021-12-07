Певицу Ханну обвинили в нарушении трудового законодательства США

Сотрудницы салона красоты, который открыла певица Ханна в США пожаловались на нарушение трудового законодательства. Об этом сообщило издание Super.

По данным РИА ФАН, она рассказали, что большая часть коллектива не была трудоустроена официально. Кроме того, им приходилось работать в карантин, что запрещено законом.

«Ханна всех штрафовала, хотя в США это незаконно, задерживала сотрудникам зарплату, так как было недостаточно денег. А еще у нее в салоне нет ни одного лицензированного мастера и одни нелегалы, которых Ханна привезла из России», — рассказал администратор салона.