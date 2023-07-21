Знаменитости 21 июля 2023, 21:27 Певицу Ани Лорак обвинили в предательстве Украинский певец Monatik заявил, что украинцы не простят Ани Лорак из-за молчания об СВО РИА «Новости»

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Певицу Ани Лорак сочли предательницей из-за ее молчания о спецоперации. Об этом на шоу «Слава Демин» на YouTube заявил украинский артист Monatik.

«Она молчунья. Я не знаю — предательница? Наверное, это предательство. Промолчать, никак не среагировать, вилять», — сказал он.

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Певец предположил, что украинские знаменитости, не выступившие против СВО, не смогут вернуться на родину.

«Публичные люди должны понимать, что в разное время они принимали репутационные решения, которые сегодня отзываются на их имидже», — заявил Monatik.

В марте Ани Лорак рассказала о давлении со стороны властей Украины. Она отметила, что переломным моментом, подтолкнувшим исполнительницу переехать в Россию, стал ультиматум правительства собственной страны. Киевский режим, подчеркнула Лорак, прижал ее к стенке.

В России, отмечала артистка, она продолжила расти в профессиональном плане и получила мировое признание.