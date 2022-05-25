Певице Наргиз закрыли въезд в Россию на 50 лет

Известная певица и участница шоу «Голос» Наргиз Закирова не сможет попасть в Россию до 2072 года. Уведомление о запрете на въезд ей вручили в транзитной зоне аэропорта Домодедово, когда она прилетела из Ташкента. Об этом «360» рассказал представляющий интересы исполнительницы адвокат Бахром Исмаилов.

Он пояснил, что певица прилетела в Москву в минувший вторник, но пройти границу не смогла, потому что ее остановили и вручили ей уведомление с запретом на въезд со сроком действия в 50 лет.

«Скорее всего, причиной этому стали посты в поддержку населения Украины. Но при этом своими сообщениями она никак не дискредитировала Вооруженные силы России и не высказывала негативного отношения к стране», — подчеркнул Исмаилов.

Адвокат добавил, что появившаяся в СМИ информация о задержании певицы не соответствует действительности. После того, как ей не дали пройти через границу она осталась в транзитной зоне и рейсом, которым она прибыла, улетела обратно в Ташкент.

Ранее в СМИ появилась информация, что Наргиз Закирову задержали в аэропорту Домодедово, а после выслали из России.